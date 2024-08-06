Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком

Фото: Айрат Назипов

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком. Новое соглашение между клубом и игроком рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее сотрудничество между сторонами было подписано в 2022 году, сообщает пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне Никита Дыняк принял участие в 58 матчах. За выделенное игровое время игрок оформил 14 результативных действий, а именно 6 голов и 8 передач.

Напомним, 1 августа казанский «Ак Барс» сообщил о расторжении договора с российским нападающим Артемом Лукояновым. Игрок провел с командой 13 сезонов.

Разиль Самигуллин