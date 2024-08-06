Ак Барс Банк предложил бизнесу лизинг по стандартам исламского финансирования

Ак Барс Банк запустил для компаний и индивидуальных предпринимателей исламский лизинг. Новый финансовый продукт разработан в соответствии с нормами шариата Центром исламского банкинга Ак Барс Банка совместно с дочерней компанией Ак Барс Лизинг.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов вручил генеральному директору Ак Барс Лизинг Эдуарду Шайдуллину решение Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан о дозволенности продукта «АК БАРС Исламский лизинг» согласно канонам исламского права.

По договору исламского лизинга Ак Барс Лизинг приобретает и передает бизнесу имущество в обмен на арендные платежи. Оформить в лизинг можно недвижимость, оборудование или транспорт. В отличие от традиционного, в исламском лизинге выплаты начинаются только с момента передачи имущества лизингополучателю.

Преимущества исламского продукта от Ак Барс Лизинга:

нет штрафов и пени;

клиент не выделяет всю сумму инвестиций из своих средств;

не требуется дополнительный залог;

гибкий график платежей.

Воспользоваться услугой финансовой аренды по принципам ислама от Ак Барс Лизинга может любая компания, деятельность которой не противоречит шариату. Договор заключается от 1 года до 5 лет на сумму от 3 млн рублей.

Подать заявку на исламский лизинг можно по ссылке.

Ак Барс Лизинг уже более 20 лет успешно реализует лизинговые проекты по всей России и финансирует все возможные предметы лизинга: легковой и грузовой транспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, подвижной состав, авиа- и водный транспорт

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