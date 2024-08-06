Путин поручил Минниханову и Мишустину разработать механизм для развития опорных населенных пунктов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, которое состоялось 29 мая 2024 года.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

При этом особое внимание будет уделено стратегически важным административным центрам субъектов страны, закрытым административно-территориальным образованиям, в которых расположены объекты госкорпорации «Роскосмос» и госкорпорации «Росатом», а также наукоградам и населенным пунктам, где размещаются важные организации или реализуются крупные инвестиционные проекты.

Кроме того, будут актуализированы критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья. Также будет рассмотрен вопрос о продлении срока реализации программы «Стимул» — мероприятий по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в регионах России. Это позволит обеспечить необходимыми социальными объектами территории, на которых осуществляется жилищное строительство.

К 2030 году качество среды для жизни в опорных населенных пунктах должно улучшиться на 30%, а к 2036-му — на 60%. Для этого приоритетное включение в национальные проекты получат мероприятия по развитию в этих населенных пунктах социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Напомним, Рустам Минниханов, с 2020 года возглавлявший комиссию по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», теперь стал председателем комиссии «Инфраструктура для жизни».

Рената Валеева