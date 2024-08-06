Егоров: онлайн-регистрация бизнеса от ФНС почти готова к внедрению

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель ФНС России Даниил Егоров заявил, что к сентябрю 2024 года эксперимент по регистрации бизнеса в режиме онлайн будет технически и организационно готов для перехода в «промышленную эксплуатацию». Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По словам Егорова, к сентябрю текущего года ФНС должна представить правительству отчет о том, как прошел эксперимент. Это позволит оценить готовность ведомства к переходу на новый уровень. В случае успешного завершения эксперимента процесс регистрации бизнеса через интернет может стать более доступным и удобным для предпринимателей.

Напомним, в серии своих авторских колонок Оксана Соболева, руководитель налоговой практики Bishenov&Partners, разъясняет читателям «Реального времени», что нужно знать о налоговом праве в России, и рассказывает, как не попасть под тяжелую пяту ФНС. В первой части ее рассказа — о том, кому следует ждать налоговых проверок и что может случиться по их окончании. Спойлер: незнание законов не освобождает от ответственности.

Рената Валеева