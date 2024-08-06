В Казани сегодня потеплеет до +27 градусов, осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с.
В Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов.
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