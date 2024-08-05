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Три автомобильных завода возобновили работу в России

21:18, 05.08.2024
Три автомобильных завода возобновили работу в России
Фото: Динар Фатыхов

В России, после приостановки деятельности, заработали три автомобильных предприятия: «Автозавод Санкт-Петербург», автозаводы «Москвич» и УАЗ. При этом на АвтоВАЗе отпуск продолжается, сообщает RT.

На заводах заранее подготовили определенный запас готовых автомобилей, чтобы обеспечить спрос потребителей. Часть персонала продолжает работать.

Напомним, в мае стало известно, что автопроизводитель Aurus получил в управление бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. На предприятии планируется производство автомобилей бизнес-класса.

Разиль Самигуллин

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