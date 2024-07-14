За 14 июля на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 14 июля, на Солнце произошло несколько мощных вспышек. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным ИПГ, одна из них была высочайшего класса Х. Вспышку X1.3 зарегистрировали в 05.34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S12W39). Она продолжалась 29 минут.

В ночь на воскресенье произошли вспышки М5.0, М2.7 и М1.7, а утром — вспышка М3.0. После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, уровень по шкале R показывает штиль.

Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури.

Напомним, 4 июня, Земля столкнулась с мощной магнитной бурей. К такому выводу пришли ученые после анализа солнечной активности.

