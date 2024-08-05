Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обращения пассажиров рейса Казань — Анталья

Фото: скриншот с сайта ОАК

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обращения пассажиров рейса Казань — Анталья. В результате действия надзорного органа гражданам были выплачены компенсации в размере €500, а также восстановлены их права, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в аэропорту «Казань» 3 августа произошла задержка вылета авиакомпании «Турецкие авиалинии». Чтобы решить проблему, организация поменяла самолет, на котором пассажиры должны были улететь в Анталью. Вследствие замены воздушного судна 16 пассажиров не смогли вылететь из аэропорта.

В аэропорту Казани прокуратура организовала мобильную приемную пассажиров, не попавших на рейс. После проверки Татарская транспортная прокуратура приняла меры по поводу ненадлежащего оказания авиакомпанией услуг перевозки. Надзорным ведомством во взаимодействии с авиакомпанией и туроператором 4 августа 2024 года обеспечено направление указанных пассажиров в Анталью другими рейсами.

Схожая ситуация произошла в июне: транспортная прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров рейса, вылетающего в Турцию. Тогда произошла задержка рейса №8772 сообщением Казань — Анталья. Вылет был отложен с 12.40 до 04.15 следующих суток по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.

Разиль Самигуллин