Рейс из Казани в Анталью задержали почти на 16 часов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, вылетающего в Турцию, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 16 июня произошла задержка рейса №8772 сообщением Казань — Анталья. Вылет отложен с 12.40 до 04.15 следующих суток по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.



На рейс зарегистрированы 154 пассажира. Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице на время ожидания вылета. Организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

— Организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня в Татарстане из-за инцидента с самолетом закрыли воздушную гавань и задержали два рейса. По предварительным данным, у воздушного судна сложились стойки шасси во время посадки. На борту находились пилот-инструктор и курсант из Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.