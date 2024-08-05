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Банк России опубликовал курс валют на 6 августа

17:42, 05.08.2024
Банк России опубликовал курс валют на 6 августа
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 6 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,002 рубля, доллар опустился в цене на 0,76 рубля, евро подорожал на 0,21 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,83 рубля;
  • доллар 84,95 рубля;
  • евро 93,04 рубля.
Разиль Самигуллин

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