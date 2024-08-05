«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Родителям школьников с повседневными задачами в учебном году помогает справляться удобный и надежный инструмент — «Образовательная карта». Теперь ее можно перевыпустить в личном кабинете и воспользоваться услугой доставки прямо до секретаря школы.

Также родитель может мгновенно оформить или перевыпустить образовательную карту в отделениях Ак Барс Банка по адресам, указанным в таблице. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

«Образовательная карта» выпускается в виде карты, браслета или брелока. Цифровой продукт включает в себя мобильное приложение с необходимыми полезными сервисами:

контроль расходов на питание и рацион ребенка;

оплата проезда в общественном транспорте города Казани;

выданные в библиотеке книги;

обратная связь в виде мгновенных уведомлений об операциях.

Подробнее о преимуществах карты, ее использовании и оформлении можно узнать по ссылке.

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