В Татарстане стартовал сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь

Фото: Арсений Фавстрицкий

Сегодня стартовал сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками (ретриверы, спаниели и др.) и ловчими птицами. Охота продлится до 5 января 2024 года, сообщает Комитет республики по биологическим ресурсам.

В список разрешенной дичи входят:

Болотно-луговая: дупель, бекас, гаршнеп, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.

Боровая: глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, вальдшнеп.

Степная и полевая: серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.

Охота на улита большого, веретенника большого, клинтуха и горлицу обыкновенную запрещена, так как эти виды занесены в Красную книгу России.

Напоминаем, что охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников.

Кроме того, в Татарстане полным ходом идет сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря.



Анастасия Фартыгина