В Казани частично ограничат движение транспорта по двум улицам Вахитовского района
На участках двух улиц в центре Казани временно перекроют движение для строительства трассы водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Движение ограничат по некоторым участкам улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой.
- С 9 по 16 августа перекроют участок улицы Габдуллы Тукая возле дома №110.
- С 9 августа по 18 августа нельзя будет проехать по улице Сары Садыковой рядом со зданием №12к1 по улице Салиха Сайдашева.
- С 19 по 31 августа будет закрыт проезд по улице Сары Садыковой от дома №110 по улице Габдуллы Тукая до дома №47 по улице Сары Садыковой.
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