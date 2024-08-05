В Татарстане создадут комиссии по рассмотрению вопросов о приеме в дом-интернат
Минтруд Татарстана разработал проект постановления кабмина о создании комиссий, которые будут рассматривать вопросы о приеме граждан с психическими расстройствами в дома-интернаты. В настоящее время документ проходит антикоррупционную проверку.
Комиссии будут регулировать прибытие и временное выбытие, перевод и выписку граждан из дома-интерната. В них войдут председатель, зампредседателя, секретарь и иные члены комиссии. Ротация состава осуществляется не реже одного раза в год. Число членов комиссии должно быть не менее семи.
В состав включаются представители:
- стационарной организации соцобслуживания;
- управления Минтруда в районе республики;
- управления Минздрава в районе, в котором размещена стационарная организация соцобслуживания;
- врач-психиатр ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и (или) центральной районной больницы в районе, в котором размещена организация;
- отдела опеки и попечительства исполкома города;
- общественных объединений и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами.
Состав комиссий расписан для Казанского, Зеленодольского, Елабужского, Ново-Чурилинского, Чистопольского, Камско-Полянского, Верхне-Отарского и Дербышкинского домов-интернатов.
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2024—2026 годы. Так, для домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, — 899,77 рубля за койко-день для городской местности и 907,86 для сельской.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.