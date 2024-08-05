В Татарстане создадут комиссии по рассмотрению вопросов о приеме в дом-интернат

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Минтруд Татарстана разработал проект постановления кабмина о создании комиссий, которые будут рассматривать вопросы о приеме граждан с психическими расстройствами в дома-интернаты. В настоящее время документ проходит антикоррупционную проверку.

Комиссии будут регулировать прибытие и временное выбытие, перевод и выписку граждан из дома-интерната. В них войдут председатель, зампредседателя, секретарь и иные члены комиссии. Ротация состава осуществляется не реже одного раза в год. Число членов комиссии должно быть не менее семи.

В состав включаются представители:

стационарной организации соцобслуживания;

управления Минтруда в районе республики;

управления Минздрава в районе, в котором размещена стационарная организация соцобслуживания;

врач-психиатр ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и (или) центральной районной больницы в районе, в котором размещена организация;

отдела опеки и попечительства исполкома города;

общественных объединений и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами.

Состав комиссий расписан для Казанского, Зеленодольского, Елабужского, Ново-Чурилинского, Чистопольского, Камско-Полянского, Верхне-Отарского и Дербышкинского домов-интернатов.

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2024—2026 годы. Так, для домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, — 899,77 рубля за койко-день для городской местности и 907,86 для сельской.

Рената Валеева