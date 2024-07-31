В России растет турпоток: в первом полугодии 2024 года иностранных туристов стало больше на 42,4%

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По сравнению с первым полугодием 2023 года количество зарубежных туристов выросло на 42,4%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Всего услугами российских отелей воспользовалось 1,8 млн иностранных граждан.

Директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова отметила, что в России наблюдается последовательная динамика роста турпотока из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В целом за первое полугодие в российских отелях и других коллективных средствах размещения останавливались 38,8 млн туристов. Это на 11,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, Кабмин Татарстана внес изменения в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан». Ее продлили до 2027 года, а финансирование в этом году составит 105,1 млн рублей.



Рената Валеева