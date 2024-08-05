Сегодня в Казани ожидается кратковременный дождь с грозой, днем до +24 градусов
Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления 15—20 м/с.
В Казани также ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Местами гроза и град. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов.
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