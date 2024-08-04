В Бурятии паводок повредил 170 км дорог и железнодорожных участков

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В Бурятии паводок повредил 170 км дорог и железнодорожных участков. Повреждены участки в районе угольного разреза, сообщает «Интерфакс».

— На федеральной дороге размыто три моста, проезд остается закрытым еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 км местных и региональных дорог. Смыты шесть мостов, 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай, — написал в своих социальных сетях губернатор региона Алексей Цыденов.

В регионе также размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 млн кубометров воды). Укрепления потребовала дамба Саганурского водохранилища.

Напомним, сегодня из города Петровск-Забайкальска и села Баляга в Забайкальском крае в связи с паводком спасатели эвакуировали около сотни человек. На утро воскресенья вода ушла из пгт Орловского. В субботу в населенном пункте в зоне паводка оказался 21 дом.

Разиль Самигуллин