На трассе Казань — Ульяновск произошло ДТП — погибло 2 человека

На трассе Казань — Ульяновск произошло ДТП с участием двух легковых машин. В результате происшествия погибло два человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло сегодня в 11.30. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено», выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезжую часть и совершил столкновение с машиной марки «Хендэ».

В начале августа научный центр безопасности дорожного движения МВД впервые опубликовал данные об авариях с участием питбайков — мини-мотоциклов, которые продаются как спортинвентарь. За шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 282 ДТП.

Разиль Самигуллин