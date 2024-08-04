В России в июне показатели безработицы обновили исторический минимум

Фото: Максим Платонов

В июне в России был зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди крупнейших экономик мира. Показатели обновили исторический минимум и составили 2,4%, сообщает РИА «Новости».

Чуть выше показатели безработицы были зафиксированы в Японии, там они снизились до 2,5%. В Мексике выросли до 2,8%, в Южной Корее четвертый месяц подряд фиксируется 2,8% безработицы. В остальных странах большой двадцатки средние показатели превышают 3%.

В начале прошлой недели стало известно, что уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг рекордного минимума и составил 0,21% от численности рабочей силы. Это почти в два раза ниже показателя прошлого года.

Разиль Самигуллин