С начала года объем российского кинопроката составил около 29 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2024 года объем российского кинопроката составил около 29 млрд рублей. С января по август кинотеатры России посетило 80,9 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры России Ольги Любимовой.

— Если смотреть в динамике, то в 2023 году доля релизов, произведенных в странах Азии, составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов от всех иностранных релизов прошлого года на территории России. Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведенные в странах Азии, могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам, — рассказала министр.

Ольга Любимова добавила, что 83% показателей кинопроката России обеспечены отечественными фильмами, в количественном выражении на них приходится около 30%. Параллельно с этим на картины, произведенные в странах Азии, приходится 24% от всех иностранных релизов. Это 18% от общего сбора и количества зрителей, посетивших кинотеатры.

В прошлом году директор компании «Москино» Юлия Брагина заявила, что Китай активно покупает российскую кинопродукцию. Она добавила, что сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов.

Разиль Самигуллин