«Москино»: Китай активно покупает российские фильмы

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила «РИА Новости» заместитель генерального директора компании «Москино» Юлия Брагина:



— Сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов. То же самое и в России, сейчас уже есть наработанные связи, налаженные контакты.

По словам Брагиной, в Китае огромный потенциал кинопроката, поэтому многие российские проекты выходили там или находятся в процессе выхода. Сейчас хорошим спросом пользуются анимационные картины.

КНР планирует сотрудничать в сфере кинематографии. Сейчас наблюдаются некоторые сложности при оформлении прокатных удостоверений, но «работа ведется и успешно реализуется», подчеркнула директор «Москино».

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Маргарита Головатенко