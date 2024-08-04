Сегодня в Казани до +26 градусов, без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления 15 — 20 м/с.

В Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов.