Совет Федерации одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере

Фото: Динар Фатыхов

В России станет проще получить лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закон об этом одобрен сенаторами, сообщает РИА «Новости».

Изменения предполагают, что информация для получения лицензии будет проверяться через систему межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. Это позволит значительно сократить время на подготовку документов для оформления лицензии. Кроме того, уточняются основания для отказа в выдаче лицензии.

Также закон выводит из-под лицензирования не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции.

До 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов.

Закон предусматривает, что правительство России будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.

Напомним, в России вырастут пошлины на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран.