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В России вырастут пошлины на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран

10:18, 02.08.2024
В России вырастут пошлины на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран
Фото: Владимир Васильев

Правительство России решило поднять таможенные пошлины на алкогольную и цветочную продукцию из недружественных стран. Об этом сообщает РБК.

Согласно изменениям, ставка ввозной пошлины на крепкий алкоголь увеличивается до 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за 1 л 100-процентного спирта.

Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, ликерах и прочих спиртовых напитках. Сейчас таможенная ставка на эту продукцию составляет €1,4—1,5 за 1 л безводного спирта.

Ставка на вино из недружественных стран увеличится с нынешних 20% от таможенной стоимости до 25%, но не менее $2 за 1 л. Также увеличивается ставка ввозной пошлины и на срезанные цветы из таких стран — до 20% от таможенной стоимости товара (сейчас 5%, но не менее €0,3 за 1 кг).

Вводимая мера — временная: соответствующие изменения будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в Татарстане с 2025 года ограничат продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Олег Исаков

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