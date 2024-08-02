В Татарстане прошла жеребьевка по распределению порядковых номеров в избирательном бюллетене

Фото: Максим Платонов

В преддверии выборов в Госсовет Татарстана прошла процедура жеребьевки, в ходе которой представители политических партий определили свои порядковые номера в избирательном бюллетене, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жеребьевка проходила открыто и прозрачно, с участием представителей всех политических партий. Конверты с номерами были перемешаны на столе, после чего представители партий выбирали свои номера.

Представители партий оценили процедуру жеребьевки как справедливую и объективную. Они отметили, что атмосфера была дружелюбной и деловой, а сама процедура прошла без каких-либо нарушений.

Теперь политические партии должны утвердить тексты своих избирательных бюллетеней и отправить их в печать. После этого начнется процесс доставки бюллетеней в муниципальные районы и на избирательные участки.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Рената Валеева