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Банк России опубликовал курс валют с 3 августа

18:04, 02.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 3 августа
Фото: Арсений Губаев

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 3 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар опустился в цене на 0,08 рубля, евро подешевел на 0,02 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,83 рубля;
  • доллар — 85,70 рубля;
  • евро — 92,83 рубля.
Рената Валеева

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