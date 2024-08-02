Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21, среди них 10 детей

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме в Нижнем Тагиле пострадал 21 человек, из них 10 — дети. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава Свердловской области, сообщает РИА «Новости».

Как сообщает ведомство, после происшествия 11 человек были госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Среди них пятеро детей.

Два подъезда жилого дома обрушились в четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Рената Валеева