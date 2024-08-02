ТАСС: Совет Федерации после обращения генпрокурора лишил неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева
Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации лишил статуса неприкосновенности члена Совфеда от Тульской области Дмитрия Савельева.
— Причиной стало обращение генерального прокурора Игоря Краснова — тот обратился в СФ с просьбой лишить Савельева неприкосновенности из-за его возможной причастности к организации убийства, — передает ТАСС.
С 2016 года Савельев представляет в Совете Федерации интересы Тульской области. До прихода в структуру он с 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы. Сейчас он является членом Комитета по экономической политике.
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