Новости происшествий

15:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ТАСС: Совет Федерации после обращения генпрокурора лишил неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева

14:40, 02.08.2024

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации лишил статуса неприкосновенности члена Совфеда от Тульской области Дмитрия Савельева.

— Причиной стало обращение генерального прокурора Игоря Краснова — тот обратился в СФ с просьбой лишить Савельева неприкосновенности из-за его возможной причастности к организации убийства, — передает ТАСС.

С 2016 года Савельев представляет в Совете Федерации интересы Тульской области. До прихода в структуру он с 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы. Сейчас он является членом Комитета по экономической политике.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также