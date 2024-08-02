Казанский суд отклонил иск жены ректора КНИТУ-КАИ к управлению казначейства

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани завершил рассмотрение дела по иску сотрудницы Управления федерального казначейства Лиры Алибаевой к своему начальнику и работодателю. В признании незаконными действий сотрудников УФК при проведении проверки за расходами и доходами госслужащей суд отказал, сообщили источники «Реального времени».

Представитель Алибаевой в ходе процесса оспаривал направление запросов об имуществе и доходах родителей супруги ректора КНИТУ-КАИ, однако убедить в своей правоте суд не смог.

Напомним, по результатам проверки УФК и последующей проверки прокуратуры глава надзорного ведомства РТ Альберт Суяргулов подал иск о «раскулачивании» Тимура и Лиры Алибаевых, полагая, что у семьи не имелось законных доходов на покупку трех квартир в Казани и направление 24 млн рублей на оплату обучения дочери в Турции.

Этот иск еще находится на рассмотрении суда. Ответчики претензии не признают. По долговой расписке о займе на 21 млн рублей назначена экспертиза — на предмет срока давности ее изготовления.

Ирина Плотникова