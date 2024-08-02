Совет Федерации одобрил законопроект легализации майнинга криптовалют в России
На заседании Совет Федерации одобрил законопроект, легализующий добычу криптовалюты в России.
Закон был внесен на рассмотрение нижней палаты еще в ноябре 2022 года, а доработанная версия поступила в Госдуму в апреле 2024-го.
Теперь требования к деятельности майнеров будет устанавливать правительство России по согласованию с Центробанком. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры.
Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые включены в соответствующий реестр. Физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, смогут заниматься добычей криптовалюты без включения в реестр.
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