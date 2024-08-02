В Казани арестовали фигуранта афер с «безопасным» счетом на 7,4 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу до 26 сентября отправил сегодня так называемого курьера мошенников Эйгона Микова Вахитовский суд Казани. Ему вменяют два эпизода хищений на общую сумму 7 млн 430 тысяч рублей, на заседании фигурант заявил, что готов возместить ущерб, передает журналист «Реального времени»



«Хочу найти настоящих преступников, которые воспользовались моей наивностью», — заявил суду обвиняемый уроженец Пермского края. Прописки в Татарстане и официальной работы у него не было. Числился самозанятым.

По версии следствия, Миков причастен к хищению 6 млн 930 тысяч рублей у одной пенсионерки и 500 тысяч — у другой. В обоих случаях неустановленное лицо убеждало потерпевших, что для безопасности их счета имеющиеся на нем деньги должны быть сняты и переведены. Задержанного задержали после второго из таких переводов 31 июля. Однако на следующий день его опознала и первая потерпевшая. Да и сам парень написал явку с повинной.