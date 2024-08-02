В России рекордно выросло производство парфюмерной продукции

По итогам первого полугодия 2024 года производство парфюма в России выросло до рекордных 51,6 млн флаконов. Это самый высокий показатель с начала маркировки парфюмерной продукции с 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Центра развития перспективных технологий».

Для сравнения: за январь — июнь 2023 года было выпущено 39,3 млн флаконов, а за аналогичный период 2022-го — 34,7 млн флаконов. Сильнее всего за полгода выросло производство духов — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов. Выпуск одеколонов и душистой воды увеличился на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, перфорированной воды — на 29,4%, до 13,2 млн флаконов.

Рост производства парфюмерии в России наблюдается на фоне падения поставок импортной продукции — сейчас в стране действует программа импортозамещения парфюма.

Так, за первые шесть месяцев текущего года импорт снизился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов. До этого сообщалось, что маркировка парфюмерии принесла в российский бюджет уже свыше 5,5 млрд рублей.

Олег Исаков