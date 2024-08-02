В одном из ресторанов Казани нашли группу нелегальных мигрантов

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с Управлением по миграции Татарстана провели рейд в одном из казанских ресторанов.



В ходе проверки было выявлено, что на предприятии работали нелегальные мигранты — пять иностранцев находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.



На нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.20 КоАП РФ.



Советский районный суд Казани принял решение о привлечении четырех иностранных граждан к административной ответственности. Двое из них были принудительно выдворены за пределы РФ, еще на одного наложили штраф в размере 10 тыс. рублей. Четвертого иностранца обязали выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Ранее МВД России сообщило, что за первое полугодие 2024 года прекратило российское гражданство около одной тысячи натурализованных граждан, привлеченных к уголовной ответственности.

Олег Исаков