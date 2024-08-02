На реконструкцию перрона в международном аэропорту Казань выделяют 7,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

На реконструкцию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта Казань выделили 7,7 миллиарда рублей. Заказчиком работы выступает ГКУ «Главтатдортранс», а обновление проведут за счет бюджета Татарстана.



В рамках проекта реконструируют пассажирский перрон. В частности, запланировано обустроить 20 мест для стоянки широкофюзеляжных воздушных судов с кодом «Е» (или узкофюзеляжных — с кодом «С») и одно место для стоянки широкофюзеляжного самолета с кодом «D».

Завершение работ запланировано на 6 декабря 2024 года. предоставлено пресс-службой предприятия «Аэропроект»

План проекта предусматривает проведение работ от подготовительных до внешнего благоустройства территории после реконструкции. Завершение работ запланировано на 6 декабря 2024 года.

Эксперты уже одобрили проект реконструкции пассажирского перрона. Она, напомним, пройдет в три этапа:

в рамках первого этапа построят новый перрон площадью 160 тыс. кв. метров и новую рулежную дорожку на 10 тыс. кв. метров;

на втором этапе появятся площадки для противообледенительной обработки самолетов и очистные сооружения;

третий этап включает строительство производственно-административного здания и склада противообледенительных жидкостей.

В конце июля этого года международный аэропорт Казань выделил 2 млн рублей на разработку новой архитектурно-функциональной концепции здания аэровокзала.

Олег Исаков