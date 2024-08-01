Ученые: глобальное потепление нарушает симбиоз между инфузориями и водорослями

Фото: Динар Фатыхов

Длительное потепление воды на пять или более градусов Цельсия может привести к сбоям в симбиотических отношениях между простейшими организмами. Это потенциально вызовет серьезные перестройки в пресноводных экосистемах Земли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Эксетера.

Эколог из университета Бенджамин Макин рассказал, что этот тип взаимовыгодных отношений играет важную роль в работе экосистем в пресных водоемах и океанах Земли. Он составляет примерно половину от общей массы фотосинтезирующих морских организмов, включая симбионтов кораллов. Ученые впервые изучили, как длительное воздействие высоких температур влияет на жизнь нескольких поколений фотосимбионтов.

Для получения таких сведений Макин на протяжении года наблюдал за культурой инфузорий-туфелек вида Paramecium bursaria. В их клетках присутствуют водоросли из рода Zoochlorella. Простейшие защищают представителей флоры от внешних угроз и питают их соединениями азота, а растения снабжают их нутриентами. Инфузории практически не нуждаются во внешних источниках пищи.

Ученые поместили несколько культур этих инфузорий и водорослей в аквариумы с разными температурами: 20, 25 и 30 градусов Цельсия. Эксперименты показали, что потепление воды на 5 градусов относительно нормы ведет к фундаментальным переменам во взаимодействиях водорослей и простейших. Часть зоохлорелл осталась внутри клеток инфузорий, но баланс фотосинтеза и доля используемого «зеленого» углерода упали почти до нуля. Водоросли превратились из симбионтов в нахлебников. Полное обнуление баланса фотосинтеза вызывает особую тревогу у ученых. Подобные перемены могут произойти повсеместно в Мировом океане уже в обозримом будущем.

Напомним, ученые заявляли, что попытка снизить температуру в Калифорнии может привести к усилению жары в Европе.

Рената Валеева