В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по ряду улиц Советского района

Фото: Динар Фатыхов

В Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов на нескольких улицах Советского района. Это связано со строительством квартальных сетей теплоснабжения, сообщили в комитете внешнего благоустройства города исполкома города.

Частичное ограничение движения планируется ввести на следующих участках:

с 12 августа по 30 сентября — по Вознесенскому тракту в районе здания №55г по ул. Гвардейской;

с 12 августа по 15 октября — по Вознесенскому тракту от здания №55г по улице Гвардейской до улицы Аделя Кутуя;

с 1 сентября по 30 декабря — на улице Аделя Кутуя от Вознесенского тракта до здания №159/1 по улице Аделя Кутуя.

Полное ограничение движения транспорта будет введено на следующих участках:

с 12 августа по 30 декабря — на улице Аделя Кутуя от зданий №118 к.1 и №159/1 до улицы Даурской;

с 1 сентября по 30 декабря — от здания №118 к.1 до здания №118 к.2 по улице Аделя Кутуя.

Напомним, в столице Татарстана 3 августа с 14 до 22 часов будут перекрыты две улицы — Сибгата Хакима и Бондаренко. Ограничение движения транспорта связано с проведением ежегодного праздника «Я выбираю небо», посвященного Дню авиации.

Рената Валеева