В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного совета по исследованию моря

Фото: Галия Шакирова

В Госдуму поступил законопроект о выходе России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), подписанной в 1964 году. Документ уже доступен в электронной базе Думы.

В мае 2023 года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия может выйти из совета, если не будет восстановлено полное членство в организации. ICES включает 20 стран, среди которых Бельгия, Канада, Германия, США и другие, и занимается рекомендациями по устойчивому использованию водных биологических ресурсов в Атлантическом океане и прилегающих морях.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что положения конвенции не допускают отстранения договаривающихся сторон от участия в работе совета и голосования по вопросам, выходящим за рамки его полномочий.

Подчеркнем, что президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Документ регулирует рыболовство за пределами отечественной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в районах действия международных договоров.

