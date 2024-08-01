В домах Кировского района Казани 8 и 9 августа отключат воду

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С 8 до 9 августа 2024 года в связи с работами по подключению нового участка водопровода протяженностью 800 метров на улице Затонской будет прекращена подача воды в части Кировского района, сообщает казанский «Водоканал».

Отключение затронет следующие населенные пункты:

Юдино;

Красная Горка;

Калинина;

Новое Аракчино;

Старое Аракчино.

Кроме того, в поселке Новое Юдино ожидается понижение давления воды, при этом возможно наличие кратковременных перебоев в водоснабжении, вода будет поступать только до третьего этажа.

Отсутствие подачи воды в дома затронуло также и Советский район. Жители ряда домов на время останутся без воды. Это связано с подключением переложенного участка водопровода.



Анастасия Фартыгина