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В домах Кировского района Казани 8 и 9 августа отключат воду

13:52, 01.08.2024
В домах Кировского района Казани 8 и 9 августа отключат воду
Фото: Реальное время

С 8 до 9 августа 2024 года в связи с работами по подключению нового участка водопровода протяженностью 800 метров на улице Затонской будет прекращена подача воды в части Кировского района, сообщает казанский «Водоканал».

Отключение затронет следующие населенные пункты:

  • Юдино;
  • Красная Горка;
  • Калинина;
  • Новое Аракчино;
  • Старое Аракчино.

Кроме того, в поселке Новое Юдино ожидается понижение давления воды, при этом возможно наличие кратковременных перебоев в водоснабжении, вода будет поступать только до третьего этажа.

Отсутствие подачи воды в дома затронуло также и Советский район. Жители ряда домов на время останутся без воды. Это связано с подключением переложенного участка водопровода.

Анастасия Фартыгина

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