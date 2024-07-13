В ряде домов Советского района Казани временно прекратят водоснабжение

Фото: Динар Фатыхов

Жители ряда домов Советского района Казани на время останутся без воды. В некоторых зданиях также ожидается понижение давления воды. Это связано с подключением переложенного участка водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадают 44 многоквартирных жилых дома, две школы и пять детских садов. Воду отключат с 9 часов 16 июля до 11 часов 17 июля.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.