В первом полугодии объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составил $8 млн

По итогам шести месяцев 2024 года объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составил $8 млн. Данные показатели на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

— За шесть месяцев 2024 года экспорт продукции халяль составил $8 млн с ростом на 39%, при годовом плане в $16 млн, — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов.

По словам замминистра, основной экспорт халяльной продукции направляется в страны Таможенного союза, Северной Африки и Персидского залива. Он добавил, что параллельно идет поиск новых рынков сбыта, потенциально ими могут стать Малайзия, Оман, Иордания, Бахрейн.

В начале июня гендиректор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев сообщил, что компания «Вкусно — и точка» ведет поиск поставщиков халяльной продукции. Это было связано с выходом на территории с преимущественно мусульманским населением, которое серьезно относится к требованиям халяль.

Разиль Самигуллин