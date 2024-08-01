Количество пострадавших в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 7 человек

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Количество пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле возросло с трех до семи человек — среди них пятеро детей. Погибших в аварии — нет. Эту информацию уточняет МЧС России.

— Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На место следуют кинологи МЧС России, — дополняет пресс-служба ведомства.

РИА «Новости» также рассказало, что дом в котором взорвался газ, не был аварийным — износ здания составлял 30%.

Олег Исаков