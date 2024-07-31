Популярность Youtube в России остается высокой, несмотря на замедление работы хостинга

Фото: Максим Платонов

Замедление работы видеохостинга Youtube не повлияло на его посещаемость, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope. С 22 по 28 июля сервисом воспользовались 82,5 млн человек старше четырех лет. Это больше, чем на предыдущей неделе (с 15 по 21 июля), когда Youtube посетили 82,1 млн пользователей. Среднесуточный охват за прошлую неделю составил 55,7 млн пользователей против 55,4 млн неделей ранее.

Эксперты отмечают, что Youtube сохраняет популярность среди российских пользователей и остается востребованным у рекламодателей. В то же время замедление работы платформы может стать болезненным ударом для блогеров, но их преданная аудитория может перейти за ними на другие платформы.

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки Youtube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.

Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки Youtube вплоть до 70%, пояснил он.

Рената Валеева