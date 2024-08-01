Средний возраст более 70% автомобилей в России превысил 10 лет

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В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева.

Число автомобилей в возрасте 10 и более лет составляет 32 млн, что соответствует 71% от общего количества машин в стране. В 2021 году таких старых автомобилей было 27,2 млн.

Хуже всего динамика по автомобилям, которые еще находятся на гарантии автопроизводителей — в возрасте от 1 до 3 лет. Число таких свежих автомобилей сократилось вдвое с 2021 года. Как отметил Мосеев, целевой сегмент для дилеров (автомобили на гарантии) все последние годы сокращается существенно — с 4,2 до 2,2 миллиона.

Шапарин: «Средний возраст автомобилей может перешагнуть через 16 лет, если тенденции сохранятся». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин считает, что ситуация может ухудшиться из-за индексации утилизационного сбора, запланированной на октябрь. По его мнению, это приведет к повышению цен на новые автомобили, а значит, темпы обновления автопарка будут снижаться. Средний возраст автомобилей может перешагнуть через 16 лет, если тенденции сохранятся.

Олег Исаков