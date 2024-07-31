Во время прямой трансляции соревнований на сайте Олимпиады показали флаг России, это запрещено решением МОК

Фото: Максим Платонов

В трансляции Олимпийских игр в Париже напротив фамилии российской пловчихи Евгении Чикуновой был размещен флаг России. Напомним, демонстрация российского триколора на Олимпиаде запрещена решением МОК.

Перед началом заплывов в трансляции показывали олимпийские и мировые рекорды на дистанциях. Мировой рекорд в 200-метровке брассом установила в апреле 2023 года Чикунова на чемпионате России — 2 минуты 17,55 секунды. В трансляции показали этот результат с флагом страны.

Напомним, в Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию, одному из немногих циклических видов спорта, чьи результаты можно сравнивать вне зависимости от места и времени проведения стартов. Российская пловчиха Евгения Чикунова уже заработала два миллиона рублей, став героиней прошедших стартов, и имеет шанс на такой же бонус по итогам стартов 31 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».