Евгения Чикунова единственная, кто мог побороться за золото в Париже

Начинаем сравнивать наши старты с олимпийскими

Кубок России по плаванию. Фото: Динар Фатыхов

В Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию, одному из немногих циклических видов спорта, чьи результаты можно сравнивать вне зависимости от места и времени проведения стартов. Российская пловчиха Евгения Чикунова уже заработала два миллиона рублей, став героиней прошедших стартов, и имеет шанс на такой же бонус по итогам стартов 31 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шапочка Эммы Вебер и судья в цветастых плавках

Перед олимпийским стартом на 100 метров брассом у женщин к бассейну подошел мужчина в ярких плавках, после чего судьи попросили стартующих сойти со стартовых тумбочек. Мужчина нырнул в бассейн и вылез из воды с шапочкой американской спортсменки Эммы Вебер, поскольку по правилам соревнований на дне бассейна ничего не должно находиться. Как оказалось, это один из судей, который получил свою минуту славы. Самой Вебер от славы не досталось ничего, она финишировала на 23-м месте, не отобравшись даже в полуфинал.

Без медалей осталась и недавняя американская королева брасса Лилли Кинг, финишировавшая на сотне пятой. Победила Татьяна Смит из ЮАР, про которую любители плавания из России смело могут восклицать «ужель та самая Татьяна», поскольку Смит — это фамилия спортсменки, которую она взяла, выйдя замуж, а знаменитой успела стать под девичьей Шонмакер (трудности с переводом фамилии выдают еще варианты Шейнмейкер и даже Скунмакер).

Время 27-летней Татьяны составило 1.05.28, на две сотые хуже, чем у 21-летней Евгении Чикуновой на Кубке России. Кстати, в финале на 100 метров плыли также Энели Ефимова из Эстонии (как же без Ефимовой, да в брассе) и белоруска Алина Змушка, финишировавшие седьмой и восьмой, соответственно. При этом надо понимать, что 27-летние ровесницы Шонмакер, Кинг, Змушка это такие девушки бальзаковского возраста, а вот бронзовый призер Мона Макшарри из Ирландии, которой 24, и тем более 19-летняя итальянка Бенедетта Пилато и 17-летняя Энели Ефимова из Эстонии — это молодая кровь, конкурентки Чикуновой на ближайшее олимпийское четырехлетие. Правда не факт, что соревноваться они начнут с 2025 года, когда запланирован чемпионат мира в Сингапуре, перенесенный из Казани.

Евгения Чикунова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шанс еще на одну премию

У Чикуновой есть еще один шанс на премию в 2 миллиона рублей, причем гораздо более явственный. На 200 метров брассом она показала лучший результат мира в этом году. Финал на 200 метров состоится вечером 31 июля.

Любопытно, что появление мужчины в плавках в олимпийском бассейне Парижа провело параллели с чемпионатом России 2016 года в Москве, предолимпийским, отборочным. Тогда перед мужским финалом на 100 метров в бассейн прыгнул мужчина с желтым надувным кругом в виде уточки. Только это был не судья, а скорее мелкий правонарушитель.

Напомним, что тогда практически над третью команды российских олимпийцев висел дамоклов меч неучастия в Рио-2016, и тогда палочка-выручалочка оказалась в руках команды юристов Юлии Ефимовой, которая сама пробилась на Олимпиаду и протащила за собой по прецедентному праву еще пару десятков соотечественников. И этот факт, помимо многочисленных наград легендарной пловчихи, заставляет с уважением относиться к ее прошлой карьере. Однако с годами Юлия, похоже, стала паразитировать на легендарном прошлом. Перед стартом Кубка России только и было слышно о ее недовольстве буквально всем в Екатеринбурге, что охотно подхватывали журналисты — любители хейта. Ефимовой в конце концов пошли навстречу. После чего она завоевала две бронзы и поучаствовала в вице-чемпионской эстафете. Для понимания, это сборная Москвы, где две личные бронзы не вызывают счастья. Еще один старт на 200 метров в комплексном плавании убедил, что легендарная пловчиха Ефимова осталась в прошлом, уже в 2021 году показав свою неспособность отобраться на Олимпиаду.

Брасс Юлии Ефимовой . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вызывает недоумение позиция по спортивным стипендиям пловцов, а также многих спортсменов, чьи старты были запланированы на Игры дружбы в Екатеринбурге. Повторим в очередной раз, что эти старты, как и ранее прошедшие Игры БРИКС, необходимы для формирования спортивных стипендий у сборников. На БРИКС было не так уж и много видов спорта и не все они были олимпийским. А Игры дружбы это практически калька с олимпийской программы — 33 вида спорта. После проведенных Игр, их чемпионы и призеры планировали получать соответствующие выплаты за медали, вплоть до президентских стипендий. Как сейчас будут исчисляться зарплаты той же Чикуновой, а также двух талантливых питерцев Мирона Лифинцева или Егора Корнева. Лифинцев на Кубке страны улучшил свой же рекорд мира среди юниоров на дистанции 100 м на спине, ранее побитый в Казани в апреле 2024 года.

Пора думать о завтрашнем дне. Тем более что в плавании он наступил уже сегодня

Если внимание прессы и руководства плавания не сосредоточится на решении вопросов лидеров дня сегодняшнего и следующего олимпийского цикла, то мы рискуем растерять их. Это пока они недовольны даже золотом, как юная москвичка Ксения Мишарина, не оставив камня на камне от своего результата на 1 500 метров, который принес ей золото, с отрывом в 9 (!) секунд от вице-чемпионки. Завтра, с пропуском еще одного сезона и ЧМ, очевидными проблемами с финансированием (тут все просто: за что платить, если не было старта), мы рискуем растерять конкурентную молодежь, «голодную» пока что до побед.

Если говорить о результатах татарстанцев, то воспитанники казанского плавания завоевали золото и серебро усилиями Софьи Дьяковой, у казанской «рыбки» еще и юношеский рекорд страны на 400 метров вольным стилем. Две бронзы у Анастасии Колпаковой и Ярослава Соколовского: суммарно это повторение результата Юлии Ефимовой, о страданиях которой перед стартом Кубка страны писали больше, чем примерно столько же, сколько о сходе Джо Байдена с предвыборной гонки.

Дарья Устинова на старте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Золото в женской эстафете 4 по 200 вольным стилем, серебро в комбинированной эстафете и бронза в мужской эстафете 4 по 100 вольными стилем — это очередная демонстрация того, как многое зависит от лидера в таких сборных, как команда Татарстана. Ушел Александр Красных и как будто забрал с собой медали в эстафете.

Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев стартовал на комбинированной эстафете, став ее полноценным серебряным призером, что касается личных стартов, тот тут была стабильность, с итоговым 6-м место на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Если говорить о тех, кто защищает цвета сборной Татарстана, то тут золото у Дарьи Устиновой, серебро у Андрея Минакова на стометровках баттерфляем и вольным стилем, возможно, поэтому Минаков решил не участвовать в заплыве на 200 метров баттерфляем, финал которого состоялся в один день с финалом вольным стилем.

Интересно проследить за экспериментами наших ведущих пловцов, которые стартуют в вольном стиле на разных дистанциях. Спинист Колесников предпочел полтинник вольным, профи баттерфляя Минаков стартовал на сотне, спинист Рылов, если плывет, то его коронка 200 метров вольными стилем.