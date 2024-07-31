Даниил Медведев проиграл в матче третьего круга олимпийского теннисного турнира

Российский теннисист Даниил Медведев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче третьего круга теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Оже-Альяссима, пишет ТАСС.

Медведеву 28 лет, он занимает 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. На Олимпийских играх в Токио, прошедших в 2021 году, Медведев дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Оже-Альяссиму 23 года, в рейтинге ATP он занимает 19-ю позицию. На счету канадца пять титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2021 году.

После поражения Медведева на Олимпиаде не осталось российских теннисистов в мужском одиночном разряде. До этого в среду турнир покинул Роман Сафиуллин.

Рената Валеева