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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 1 августа

13:38, 31.07.2024
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 1 августа
Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 1 августа. Так, на территории региона днем ожидается сильный дождь и локально град, сообщает Гидрометцентр республики.

Также завтра ночью и днем ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Напомним, в конце недели, 2 и 3 августа, в Татарстане ожидаются дожди, местами грозы и сильный ветер. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем — от +19 до +24.

Разиль Самигуллин

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