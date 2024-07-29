Гидрометцентр: под конец недели в Татарстан вернутся грозы и дожди

Фото: Динар Фатыхов

В прошлые выходные в Татарстане наблюдалась нестабильная погода. В субботу были кратковременные дожди и сильный ветер, порывы которого достигали 15—17 метров в секунду. В воскресенье осадки прекратились. Температура воздуха ночью колебалась от +9 до +16 градусов, а днем поднималась до +20—25 градусов.

Сегодня днем в республике отмечается низкое атмосферное давление. В основном без осадков, только в некоторых районах возможен кратковременный дождь с грозой. В полдень температура воздуха достигает +19—25 градусов.

В ближайшие дни, до 1 августа, в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди, днем 30 июля осадки усилятся. В отдельных регионах возможны грозы и кратковременное усиление ветра до 15—17 метров в секунду. Ночью температура может колебаться от +11 до +17 градусов, а 30 июля днем поднимется до +22—27 градусов. 31 июля и 1 августа столбики термометра покажут +19—24 градуса.

В конце недели, 2 и 3 августа, ожидаются дожди, местами грозы и сильный ветер. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем — от +19 до +24.

Дарья Пузикова