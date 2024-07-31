В Волгоградской области завершили лечение 20 пострадавших в ДТП при сходе поезда с рельсов

Фото: Динар Фатыхов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Волгоградской области завершили лечение 20 пострадавших после ДТП при сходе поезда с рельсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Стационарный этап лечения завершили 20 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе 11 детей. В больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, в числе которых один ребенок, — сказал Михаил Мурашко.

Министр добавил, что у двух пациентов состояние оценивается как тяжелое, у остальных пациентов фиксируются травмы средней тяжести. Он резюмировал, что при проведении телемедицинских консультаций с федеральными центрами, пациенты получают все необходимое лечение.

Сегодня также стало известно, что в Сочи прибыли все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов в Волгоградской области. В РЖД сообщили, что люди, находившиеся в поезде при происшествии, добирались до места назначения двумя составами.

Разиль Самигуллин