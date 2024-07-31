В России ужесточат контроль за выдачей поддельных сертификатов мигрантам

Фото: Максим Платонов

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести более строгие меры в отношении тех, кто выдает поддельные документы мигрантам. Об этом он заявил в интервью RT.

По мнению Слуцкого, необходимо депортировать мигрантов, которые не знают русский язык, а также наказывать тех, кто незаконно выдает сертификаты мигрантам, неспособным связать по-русски и двух слов.

— Организовал нелегальную выдачу — отправляйся в тюрьму, — подчеркнул политик.

Депутат считает, что нарушителей нельзя наказывать только мелким штрафом. Уголовная ответственность должна умерить пыл мошенников, легализующих обманным путем мигрантов, приехавших заниматься криминалом и паразитировать на российском обществе.

Кроме того, 22 июля Слуцкий предложил начать депортировать иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

Неделю назад депутат Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто будет сообщать о местах проживания нелегальных мигрантов.

Олег Исаков